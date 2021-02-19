Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen R.N. ve H.A'nın üst ve adreslerinde yapılan aramada, 5 bin 32 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.

Şüpheliler "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek