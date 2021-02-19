Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı
19.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:16
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen R.N. ve H.A'nın üst ve adreslerinde yapılan aramada, 5 bin 32 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.
Şüpheliler "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek