Samsun'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.A, İ.G. ve T.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin araç ve ikametlerinde satışa hazır halde 3 ayrı pakette bir miktar esrar ile evin farklı yerlerinde gizlenmiş uyuşturunun yanı sıra hassas terazi ve çeşitli eşyalar bulundu.

Operasyonda toplam 1 kilo 154 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.G. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA