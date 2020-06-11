Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 819 sentetik hap, 1024,77 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 20 lira ele geçirdi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden E.K, M.K. ve Y. D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA