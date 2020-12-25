Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla S.Ö'yü takibe aldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, S.Ö'nün üst aramasında 34,7 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada ise 448 sentetik ecza hapı, 9,32 gram uyuşturucu ile 1 tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız