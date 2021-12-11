Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen G.T'yi bulunduğu araçta yakaladı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada 92,79 gram metamfetamin maddesi ile 13 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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