Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşılan M.B'nin üzerinde 41,40 gram metamfetamin ele geçirilmesinin ardından ikametine operasyon düzenledi.
Aramada 997,55 gram metamfetamin, 11 kapsül sentetik ecza hapı, 0,48 gram esrar, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile çeşitli eşyalar ele geçirildi.
M.B, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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