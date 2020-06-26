Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri ekipleri, Güzpınar Mahallesi'nde M.'nın (51) evine operasyon düzenledi.

Ev ve fındık bahçesinde yapılan aramada, 188 kök kenevir bitkisi ile kurumaya bırakılmış 335 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA