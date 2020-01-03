Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

03.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:50

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Emirefendi Mahallesi'nde A.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 100 gram kubar esrar ile ses tabancasından yapılan bir tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA