Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haber

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

03.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:50
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

'un ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Emirefendi Mahallesi'nde A.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 100 gram kubar esrar ile ses tabancasından yapılan bir tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler