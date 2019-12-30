Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

30.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:18

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yeşildere Mahallesinde Ç.E'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 5 gram bonzai, 70 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 3 kenevir bitkisi kökü ve biri dağılmış vaziyette 3 tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Ç.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA