Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

28.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:50

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhulaş Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı ve kullandığı iddia edilen M.K'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 250 gram kubar esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA