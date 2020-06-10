Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, paketler halinde 275,32 gram esrar, 43,09 gram sentetik uyuşturucu, 17 ekstazi hap, 2,87 gram kenevir tohumu, 2 esrarlı sigara, sentetik uyuşturucu katkılı sigara, uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira, pompalı tüfek ile 15 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA