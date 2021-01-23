Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

23.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:25

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.S.S'nin İstanbul'dan Samsun'da yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

F.S.S'ye ait uyuşturucuyu saklamak için araçla nakletmeye çalışan F.Ç. ve R.D'yi Atakum ilçesinde yakalayan ekipler, 21 bin 420 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, F.S.S'yi ise İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lirayla yakaladı.

Şüpheli ile müşterek hareket etikleri belirlenen A.Ş, H.G. ve S.K. de gözaltına alındı.

Zanlılar ekipler tarafından emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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