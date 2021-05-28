Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Derecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 59 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda, N.K, M.O, S.M, A.K.T. ve H.F.Ç. ile şüphelilerle müşterek hareket ettiği belirlenen F.C. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek