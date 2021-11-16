Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Terme ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 tabanca, 33 tabanca mermisi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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