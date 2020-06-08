Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5'i aynı aileden 9 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5'i aynı aileden 9 kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5'i aynı aileden 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5'i aynı aileden 9 kişi gözaltına alındı
08.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:02

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5'i aynı aileden 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine H.A, Canik ilçesinde 40 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. H.A'nın yakalandığı olayla eş zamanlı olarak A.İ'nin bulunduğu otomobil, polis ekiplerince Samsun girişinde durduruldu.

Polis ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takibi sürdürdüğü A.İ. ile N.T, E.C. ve A.S. gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan A.İ'nin ailesinden N.İ, E.İ, M.İ. ve H.G. de gözaltına alındı.

Operasyonda, 86,07 gram sentetik uyuşturucu hap, 17,44 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 186 kapsül sentetik ecza hap, bir adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

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