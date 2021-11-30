Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

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