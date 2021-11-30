Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri
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