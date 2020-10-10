Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

10.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.10.2020 12:38
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lengerli Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramada plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 6 kilogram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. M.K, A.D, R.K. ve S.K. gözaltına alındı.

M.K, savcının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. A.D, R.K. ve S.K. ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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