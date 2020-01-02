Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bafra ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar esrar ile ruhsatsız tabanca, 12 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.