Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, 50 paket halinde bin 101 gram sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA