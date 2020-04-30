Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
30.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:32

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, 50 paket halinde bin 101 gram sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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