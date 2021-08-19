Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 33 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 33 kök Hint keneviri ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 33 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, Geçmiş Mahallesi'nde ikamet eden İ.C'nin (56) evinin yakınlarında ve dere kenarında ekili halde 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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