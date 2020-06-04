Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
04.06.2020 19:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:10

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri takip ve çalışmalar doğrultusunda 3 kişiyi yaklaşık 600 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Narkotik polisi İlkadım ilçesinde yaptıkları bir başka operasyonda ise yabancı uyruklu 2 kişiyi bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakaladı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2'si yabancı uyruklu 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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