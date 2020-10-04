Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

04.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:33
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve İlyasköy mahallelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 83,78 gram sentetik kannabinoid maddesi, bir hassas terazi, 2 adet şeffaf eldiven ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 460 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla İ.İ, M.K. ve C.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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