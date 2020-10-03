Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

03.10.2020 12:33 | Son Güncelleme: 03.10.2020 12:36
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 69 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 295 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sentetik madde, 20 sentetik hap, 1 tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Operasyonda E.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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