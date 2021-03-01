Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Yenidoğan Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen F.E. ve M.D'yi yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 2,45 gram metamfetamin, 0,10 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ile hassas cep terazisi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun