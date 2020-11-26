Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

26.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:50
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 106 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 106 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Grup Amirliği ekipleri, ilçede "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlçedeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 106 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 410 lira ele geçirdi.

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İş yerindeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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