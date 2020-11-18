Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

18.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:48
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen R.O.B, 50 sentetik uyuşturucu hap ile yakalandı. Uyuşturucu satışıyla ilgisi olduğu öğrenilen R.K. ise Kışla Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları gerekçesiyle işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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