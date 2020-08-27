Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
27.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:38
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Bafra Otogarı'na gelen otobüsten inen M.K'yi durduran ekipler, şüphelinin yanında bulunan çantanın içinde 496 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Ekipler, M.K. ile bağlantılı olduğu öne sürülen A.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA