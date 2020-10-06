Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, 12 pakette 32,34 gram sentetik uyuşturucu, 99,96 gram metamfetamin, 13,45 gram esrar ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşiti eşyalar ele geçirildi.

Zanlılardan A.T. uyuşturucu ticareti, Ö.T. ise uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun