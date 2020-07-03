Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
03.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:21
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İki adrese düzenlenen operasyonda, 328 kök Hint keneviri ile 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA