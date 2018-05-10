Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amisos Tepesi mevkisinde ara sokaklarda uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine Hasan Basri Ç.'yi takibe aldı. Söz konusu şahsın 16 yaşındaki E.E.S. ile birlikte 4 kişiye bonzai sattığı tespit edildi. Narkotik polisi, uyuşturucu kullananlardan 6 paket halinde toplam 8,5 gram bonzai ele geçirdi. Hasan Basri Ç. ve E.E.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların araçlarında yapılan aramada iki paket bonzai ele geçirildi. E.E.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN