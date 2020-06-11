Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.
11.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:13
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 819 sentetik hap, 1024,77 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 20 lira ele geçirdi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA