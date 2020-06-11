Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 819 sentetik hap, 1024,77 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 20 lira ele geçirdi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA