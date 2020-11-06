Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

06.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:13
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Samsun'da jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Bafra ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bafra, Çarşamba ve İlkadım ilçelerinde 10 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 5 kilo 198 gram kubar esrar, 14 kök Hint keneviri, 512 gram kenevir tohumu, 27 sentetik hap, 3 tabanca, 5 mermi, 4 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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