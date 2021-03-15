Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
15.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:40
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen M.K'yi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 273 sentetik ecza, 1 pompalı tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1050 lira ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü