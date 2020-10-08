Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
08.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:51
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Boyalıca Mahallesi'ndeki ikametinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada 224 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda M.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun