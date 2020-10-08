Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

08.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:51
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Boyalıca Mahallesi'ndeki ikametinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada 224 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Türkan Şoray Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Milli Fransa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 18:52:39. #1.14#
title