Samsun'da uyuşturucu operasyonu zanlıları adliyede Samsun'da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü adliyeye çıkarıldı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak suçları ve arz ile mücadele kapsamında il merkezinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 1 kişi yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Toplam 11 şüpheli ise 'uyuşturucu kullanmak' suçundan yapılan işlemlerinin ardından emniyetten salıverildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 2 bin 819 kapsül sentetik ecza hap, 1 kilo 24 gram bonzai,1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 9 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 6 bin lira para ele geçirildi.

Narkotik Şubedeki işlemleri tamamlanan E.K., Y.D. ve M.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA