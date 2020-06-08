Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen 2'si kadın 9 kişiyi Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 9 şüpheli şahsın ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 86,07 gram metamfetamin maddesi, 17,44 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 186 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirdi.

Polisteki sorgusu tamamlanan 2'si kadın 9 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA