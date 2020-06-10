Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
10.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:00

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte paketler halinde 275,32 gram esrar maddesi, 43,09 gram bonzai, 17 adet ecstasy hap, 2,87 gram kenevir tohumu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet bonzai katkılı sigara, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 bin 450 lira uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet pompalı tüfek, 15 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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