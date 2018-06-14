Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Samsun'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi ile Canik İlçesi bölgesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 79 adet ecstasy uyuşturucu hap, 332 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran hap ele geçirildi. 8 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN