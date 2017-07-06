Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde Zeki A'nın (33), "ikametinde uyuşturucu sattığı ve uyuşturucu kullanımı için yer temin ettiği" iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.



Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, bin 660 gram esrar ile uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış düzenek ve kullanıma hazır 6 paket esrar ele geçirdi. Ekipler, Zeki A. ile ikamette bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından ikamette uyuşturucu kullanmak için bulunduğu öne sürülen 5 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Zeki A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.