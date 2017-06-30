Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Konukluk Mahallesi'nde ormanlık arazide yaptıkları aramada 350 kök dişi Hint keneviri buldu.



Arazide, keneviri sulamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 30 metre uzunluğunda bahçe hortumu da ele geçirildi.



Jandarma, kenevir bitkisini eken kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.