Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'da bir evde 50 uyuşturucu hap ile 40 gram esrar ele geçirildi.
Samsun'da bir evde 50 uyuşturucu hap ile 40 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Y.Ş'yi teknik takibe aldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Y.Ş'nin Bafra ilçesindeki ikametinde arama yapıldı.
Narkotik köpeği "Ozon"un da kullanıldığı aramada, 50 uyuşturucu hap ile 40 gram kubar esrar bulundu.
Şüpheli Y.Ş. gözaltına alındı.