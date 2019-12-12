Samsun'da uyuşturucu operasyonu
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesindeki uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

12.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:00
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

'un ilçesindeki uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ö.A. (26) ve İ.A. (26) yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7,59 gram sentetik uyuşturucu, 38,39 gram esrar, uyuşturucu içme aparatı, tabanca, 4 mermi ve pompalı tüfek ele geçirildi.


Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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