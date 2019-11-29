Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koşuköyü Mahallesi'nde bir araçta 350 gram kubar esrar ile 20 gram kenevir tohumu ve bir ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirdi.
Daha sonra 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda F.Ç, A.K. ve H.Ç. gözaltına alındı.
Zanlılardan F.Ç. ve A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, H.Ç. ise adliyeye sevk edildi.