Samsun'da uyuşturucu operasyonu

29.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:04

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koşuköyü Mahallesi'nde bir araçta 350 gram kubar esrar ile 20 gram kenevir tohumu ve bir ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirdi.

Daha sonra 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda F.Ç, A.K. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılardan F.Ç. ve A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, H.Ç. ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA