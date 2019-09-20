Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince Bafra ilçesi girişinde yürütülen uygulama sırasında, bir otomobilde 30 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.U, Ö.A, H.T. ve E.V, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.