Samsun'da uyuşturucu operasyonu

12.09.2019 12:14

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

Dikbıyık Mahallesi Bahçelievler mevkisinde yapılan aramada 201 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili O.K, O.İ. ve M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA