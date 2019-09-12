Samsun'da uyuşturucu operasyonu

12.09.2019 09:08

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında E.T'ye ait ev ile bahçesinde arama yapıldı.

Aramada bin 700 gram kubar esrar, 18 kenevir bitkisi ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edilen E.T, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA