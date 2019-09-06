Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbari çalışmanın ardından S.K'nin (31) Çatak Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde arama gerçekleştirildi.
Aramada 15 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, S.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.