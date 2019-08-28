Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 600 gram kubar esrar ile 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 600 gram kubar esrar ile 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu Yamanlı Mahallesi'nde İ.A'nın arazisinde arama yapıldı.
Aramada mısır tarlasında dikili halde 90 kök dişi Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 14 kilo 600 gram kubar esrar bulundu.
İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.