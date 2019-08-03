Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yaptıkları çalışmada, Atakum ilçesinde 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 53 adeta uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA