Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3.08.2019 19:11
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yaptıkları çalışmada, Atakum ilçesinde 4 şüpheliyi gözaltına alındı.
Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 53 adeta uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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