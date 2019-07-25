Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Temmuz'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak'taki binada Hacı Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler, Bahar'a uyuşturucu madde temin ettikleri ve uyuşturucu madde kullanması için yer ve imkan sağladıkları tespit edilen S.A.G, S.A.C. ve E.G'yi yakaladı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.A.G ve E.G. savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.A.C. ise tutuklandı.

Kaynak: AA